Meteo Toscana, capodanno nuvoloso. Caldo record in montagna: 16 gradi a 1500 metri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un Meteo di capodanno all'insegna del Caldo anomalo . Per ritrovare il freddo dobbiamo attendere l' Epifania . Vediamo cosa riserva la giornata di oggi alla nostra regione. Il cielo è sereno ma ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Undiall'insegna delanomalo . Per ritrovare il freddo dobbiamo attendere l' Epifania . Vediamo cosa riserva la giornata di oggi alla nostra regione. Il cielo è sereno ma ...

Advertising

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #28dicembre, sulla Calabria e su settori di Toscana, Campania, Basilicata e Sicilia ??… - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Venerdì, 31 Dicembre 2021, 09.50 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - Peter_Italy : RT @qn_lanazione: Meteo Toscana, capodanno nuvoloso. Caldo record in montagna: 16 gradi a 1500 metri - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Meteo Toscana, capodanno nuvoloso. Caldo record in montagna: 16 gradi a 1500 metri - qn_lanazione : Meteo Toscana, capodanno nuvoloso. Caldo record in montagna: 16 gradi a 1500 metri -