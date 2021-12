Meteo 31 dicembre: caldo anomalo a Capodanno, ecco fino a quando (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Meteo per questo 31 dicembre prevede un clima caldo per gli standard invernali, senza pioggia ma con nebbie e annuvolamenti, ecco dove. Questo anno si chiuderà con un clima insolitamente caldo, in particolare il Meteo del 31 dicembre prevede 15 gradi in più rispetto alla norma stagionale nelle aree alpine. Le aree più calde invece saranno quelle a ridosso del tirreno, e le Isole Maggiori in cui le temperature ricorderanno quelle primaverili arrivando addirittura a massime di 20 gradi. POTREBBE INTERESSARTI: Gigi D’Alessio salta il Capodanno: “Ho il Covid”, ecco le sue condizioni Immagine indicativa Meteo 31 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Il clima stabile favorirà l’insorgere di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilper questo 31prevede un climaper gli standard invernali, senza pioggia ma con nebbie e annuvolamenti,dove. Questo anno si chiuderà con un clima insolitamente, in particolare ildel 31prevede 15 gradi in più rispetto alla norma stagionale nelle aree alpine. Le aree più calde invece saranno quelle a ridosso del tirreno, e le Isole Maggiori in cui le temperature ricorderanno quelle primaverili arrivando addirittura a massime di 20 gradi. POTREBBE INTERESSARTI: Gigi D’Alessio salta il: “Ho il Covid”,le sue condizioni Immagine indicativa312021 (fonte: gettyimages) Il clima stabile favorirà l’insorgere di ...

