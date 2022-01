Messina, a Giostra hub tamponi: non serve prenotazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nasce il terzo hub per tamponi a Messina: sarà collocato nell’area del mercato rionale di Giostra e dovrebbe essere pronto entro l’Epifania, non servirà prenotazione. La decisione è dell’Ufficio covid guidato dal commissario Alberto Firenze in stretta collaborazione con l’Asp, che ha concesso lo spazio, e l’amministrazione comunale che trasferirà in via provvisoria le attuali bancarelle sul viale principale. Stamane first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nasce il terzo hub per: sarà collocato nell’area del mercato rionale die dovrebbe essere pronto entro l’Epifania, non servirà. La decisione è dell’Ufficio covid guidato dal commissario Alberto Firenze in stretta collaborazione con l’Asp, che ha concesso lo spazio, e l’amministrazione comunale che trasferirà in via provvisoria le attuali bancarelle sul viale principale. Stamane first appeared on il Mattino di Sicilia.

