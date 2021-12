Mercato Milan – Stipendio Diallo: è il meno pagato del PSG, ma.. (Di venerdì 31 dicembre 2021) Mercato Milan - Rossoneri sul difensore Abdou Diallo. Il senegalese è il meno pagato al PSG, ma... che Stipendio! Al Milan sarebbe il secondo ingaggio più alto dopo Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021)- Rossoneri sul difensore Abdou. Il senegalese è ilal PSG, ma... che! Alsarebbe il secondo ingaggio più alto dopo Zlatan Ibrahimovic

Advertising

Gazzetta_it : Milan, operazione sorpasso: Botman in pole, si tratta per Adli - DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - RadioFebbrea90 : #Mercato #Milan | Numeri da capogiro, #Maldini sogna il colpaccio - elliott_il : @tcarapezza @Zoroback_023 Che poi e stato lo stesso ragionamento che ha fatto Mirabelli con il suo mercato, Leopard… - Liguglia : Mi stupisce che tra le varie news di mercato non abbia ancora letto dello scambio Kjaer-Aguero tra Milan e Barcellona. -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Le favorite per lo scudetto in Europa: i campionati delle sorprese Il Milan è a meno cinque punti dai cugini, con tanto tempo a disposizione per ribaltare le sorti in ... visto il mercato supersonico che hanno messo a punto. Arrivati giocatori del calibro di Messi , ...

Inter - Milan, derby sul mercato per un gioiello della Serie A C'è un rinnovo importante in casa Lazio che tarda ad arrivare e l' Inter e il Milan sono pronte ad approfittarne. Il difensore biancoceleste Luiz Felipe infatti, da anni pedina fondamentale per il reparto arretrato dei capitolini, non ha ancora firmato il prolungamento del ...

MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità su due giocatori. C’è un rientro Pianeta Milan Tonali, anche “Tuttosport” conferma: il Milan tratta il rinnovo! Il calciatore rossonero ha da poco scelto un nuovo procuratore, così da poter anche valutare un nuovo contratto col Milan.

Inter-Milan, derby sul mercato per un gioiello della Serie A I nerazzurri e i rossoneri stanno monitorando la situazione legata a un difensore top del campionato che sta tardando a rinnovare il contratto.

Ilè a meno cinque punti dai cugini, con tanto tempo a disposizione per ribaltare le sorti in ... visto ilsupersonico che hanno messo a punto. Arrivati giocatori del calibro di Messi , ...C'è un rinnovo importante in casa Lazio che tarda ad arrivare e l' Inter e ilsono pronte ad approfittarne. Il difensore biancoceleste Luiz Felipe infatti, da anni pedina fondamentale per il reparto arretrato dei capitolini, non ha ancora firmato il prolungamento del ...Il calciatore rossonero ha da poco scelto un nuovo procuratore, così da poter anche valutare un nuovo contratto col Milan.I nerazzurri e i rossoneri stanno monitorando la situazione legata a un difensore top del campionato che sta tardando a rinnovare il contratto.