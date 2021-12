Medico di base anche per i cittadini senza fissa dimora: approvata la legge in Emilia-Romagna. È la prima Regione in Italia (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Emilia-Romagna è la prima Regione Italiana a prevedere il Medico di base anche per i cittadini che sono senza dimora. La giunta, il 29 dicembre scorso, ha dato il via libera definitivo al provvedimento, secondo cui i cittadini e le cittadine Italiane senza dimora, non residenti in Paesi diversi dall’Italia e privi di qualsiasi assistenza sanitaria potranno iscriversi all’anagrafe sanitaria per la scelta del Medico di medicina generale e avere garantiti – come tutti – i cosiddetti Lea, i “livelli essenziali di assistenza”. “Un diritto fondamentale, quello alla salute, che non può essere negato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’è lana a prevedere ildiper iche sono. La giunta, il 29 dicembre scorso, ha dato il via libera definitivo al provvedimento, secondo cui ie le cittadinene, non residenti in Paesi diversi dall’e privi di qualsiasi assistenza sanitaria potranno iscriversi all’anagrafe sanitaria per la scelta deldi medicina generale e avere garantiti – come tutti – i cosiddetti Lea, i “livelli essenziali di assistenza”. “Un diritto fondamentale, quello alla salute, che non può essere negato a ...

sbonaccini : Ora è ufficiale: medico di base anche per i senza fissa dimora in Emilia-Romagna, firmata la prima legge in Italia.… - pietroraffa : Da oggi in Emilia-Romagna anche i senza fissa dimora hanno diritto al medico di base. Civiltà! - FranAltomare : Io sono affetto da pesante bradicardia, di notte arrivo a circa 36 battiti al minuto. Di giorno viaggio sui 50. Non… - lallergica : @GiacomoGorini Un medico di base non ti darà mai la malattia per un raffreddore, suvvia. Però bisognerebbe indossar… - GioBardelli : @ultimenotizie E a quanto le fa le verze il suo medico di base? #DianaDelBufalo -