Mediaset è pronta per la campagna di Berlusconi al Quirinale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Piersilvio: «In tv immagini di papà in ottima forma» Il Fatto Quotidiano, pagina 6, di Giacomo Salvini. A Cologno Monzese sono giorni di quiete natalizia. Il clima è quasi sospeso: c’è tanta attesa per il nuovo anno che, come ripete Silvio Berlusconi ai suoi collaboratori, si aprirà con la «battaglia delle battaglie», quella del Quirinale. E anche Mediaset, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo fondatore. «Siamo tutti proiettati a quell’appuntamento» racconta una fonte interna all’azienda. Come prima mossa Piersilvio Berlusconi, vicepresidente del Biscione, aveva pensato di prolungare le vacanze natalizie fino a fine gennaio (dopo l’elezione del Quirinale) di due talk show di prima serata – Fuori dal Coro di Mario Giordano e Diritto e Rovescio di Paolo Del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 31 dicembre 2021) Piersilvio: «In tv immagini di papà in ottima forma» Il Fatto Quotidiano, pagina 6, di Giacomo Salvini. A Cologno Monzese sono giorni di quiete natalizia. Il clima è quasi sospeso: c’è tanta attesa per il nuovo anno che, come ripete Silvioai suoi collaboratori, si aprirà con la «battaglia delle battaglie», quella del. E anche, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo fondatore. «Siamo tutti proiettati a quell’appuntamento» racconta una fonte interna all’azienda. Come prima mossa Piersilvio, vicepresidente del Biscione, aveva pensato di prolungare le vacanze natalizie fino a fine gennaio (dopo l’elezione del) di due talk show di prima serata – Fuori dal Coro di Mario Giordano e Diritto e Rovescio di Paolo Del ...

