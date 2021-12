Max Giusti: “Sono stato lontano dalla famiglia, tutti contagiati dal Covid” (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un periodo di boom di contagi, Max Giusti ha voluto raccontare, sul proprio account Instagram, l’esperienza personale con il Coronavirus. Il conduttore, impegnato nelle registrazioni della nuova stagione di ‘Guess My Age’, l’access prime time di Tv8, ha dovuto allontanarsi dalla famiglia risultata positiva Covid-19. Il capofamiglia, però, ha adottato una serie di teneri accorgimenti per stare accanto alla moglie ed i figli senza contrarre la malattia. Ha affidato, quindi, ai social, le immagini più esemplificative dell’isolamento da chi vuole bene: View this post on Instagram A post shared by Max Giusti Official (@maxGiustiofficial) Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un periodo di boom di contagi, Maxha voluto raccontare, sul proprio account Instagram, l’esperienza personale con il Coronavirus. Il conduttore, impegnato nelle registrazioni della nuova stagione di ‘Guess My Age’, l’access prime time di Tv8, ha dovuto allontanarsirisultata positiva-19. Il capo, però, ha adottato una serie di teneri accorgimenti per stare accanto alla moglie ed i figli senza contrarre la malattia. Ha affidato, quindi, ai social, le immagini più esemplificative dell’isolamento da chi vuole bene: View this post on Instagram A post shared by MaxOfficial (@maxofficial) Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro èdover stare ...

