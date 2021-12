Max Giusti, solo adesso racconta il suo terribile Natale (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato il Natale più brutto per Max Giusti ma solo adesso sente di poterlo raccontare a tutti. Lo fa sui social dove mostra gli scatti della distanza necessaria tra lui e la sua famiglia a causa del covid. Sa bene che è un’esperienza che stanno vivendo molto famiglie e che altre vivranno. adesso che è passata tira fuori tutto e spera che nessuno debba vivere ancora tutto questo. Sono emozioni che invece si continuano a vivere e Max Giusti spiega che aveva fatto ritorno a casa per il Natale; terminato il suo lavoro la gioia più grande era trascorrere le feste in famiglia. Purtroppo, non è andata così, tutta la sua famiglia era stata contagiata dal Covod-19. Lui non ha potuto fare altro che parlare attraverso un vetro, sentirli al telefono mentre era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato ilpiù brutto per Maxmasente di poterlore a tutti. Lo fa sui social dove mostra gli scatti della distanza necessaria tra lui e la sua famiglia a causa del covid. Sa bene che è un’esperienza che stanno vivendo molto famiglie e che altre vivranno.che è passata tira fuori tutto e spera che nessuno debba vivere ancora tutto questo. Sono emozioni che invece si continuano a vivere e Maxspiega che aveva fatto ritorno a casa per il; terminato il suo lavoro la gioia più grande era trascorrere le feste in famiglia. Purtroppo, non è andata così, tutta la sua famiglia era stata contagiata dal Covod-19. Lui non ha potuto fare altro che parlare attraverso un vetro, sentirli al telefono mentre era ...

