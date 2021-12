Max Giusti, la malattia che l’ha allontanato dalla famiglia: ecco le condizioni del conduttore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Max Giusti è stato colpito dal virus che lo ha costretto a trascorrere queste giornate festive a distanza dalla sua famiglia. ecco come sta Così come decine e decine di migliaia di italiani al giorno, anche il noto presentatore televisivo è rimasto vittima del Covid 19. Purtroppo al momento la situazione non fa ben sperare L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 31 dicembre 2021) Maxè stato colpito dal virus che lo ha costretto a trascorrere queste giornate festive a distanzasuacome sta Così come decine e decine di migliaia di italiani al giorno, anche il noto presentatore televisivo è rimasto vittima del Covid 19. Purtroppo al momento la situazione non fa ben sperare L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

zazoomblog : Max Giusti solo adesso racconta il suo terribile Natale - #Giusti #adesso #racconta #terribile - PasqualeMarro : #MaxGiusti: un momento difficile per lui e la sua famiglia - infoitcultura : Max Giusti, Natale separato dalla famiglia per il Covid: «Spero che nessuno debba più vivere queste sensazioni» - infoitcultura : Max Giusti lontano dalla famiglia per il Covid: “Spero che nessuno debba più vivere tutto questo” -