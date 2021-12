Mattarella: “Sprecare l’opportunità del vaccino è un’offesa a chi non l’ha avuta. Ha salvato migliaia di vite” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla. I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto – ripeto – la pericolosità della malattia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo tradizionale discorso di fine anno, parlando dei vaccini contro il Covid. “I vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri. Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia di fronte alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anchea chi none a chi non riesce oggi ad averla. I vaccini hannotantedi, hanno ridotto di molto – ripeto – la pericolosità della malattia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo tradizionale discorso di fine anno, parlando dei vaccini contro il Covid. “I vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri. Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia di fronte alle ...

Advertising

MarioManca : «Cosa avremmo dato per avere i vaccini quando le bare erano trasportate dai mezzi militari. Sprecare questa possibi… - IlContiAndrea : #Mattarella “Sprecare la possibilità dei vaccini è un’offesa per chi non ha fatto in tempo a vederli” - corradoformigli : Sprecare l’opportunità di vaccinarsi è anche un’offesa a chi questa opportunità no l’ha avuta. Bravissimo #Mattarella. - angy_imma : RT @MarioManca: «Cosa avremmo dato per avere i vaccini quando le bare erano trasportate dai mezzi militari. Sprecare questa possibilità è u… - caroletta71 : RT @sempreciro: “Sprecare l’opportunità del vaccino è un offesa per chi non l’ha avuta”. Io ho fatto le tre dosi. Come minimo #Mattarella… -