Mattarella: sono emozionato, tra pochi giorni il mio ruolo è finito (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimentiaccresciuti dal fatto che, tra, come ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perch… - Quirinale : #Mattarella: Quel che desidero dirvi è che mi sono adoperato, in ogni circostanza, per svolgere il mio compito nel… - Quirinale : #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con u… - unabNorma : RT @Quirinale: #Mattarella: I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso, non perché garantiscano l’invulnerabilità ma perché rappres… - ItalyCaroline : RT @Quirinale: #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di… -