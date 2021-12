Mattarella si congeda dagli italiani | concluso mio ruolo da Presidente

Advertising

LaStampa : Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio do… - Enrico65579728 : RT @LaStampa: Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio dovere” http… - paolamariaconc : RT @LaStampa: Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio dovere” http… - paolamariaconc : RT @LaStampa: Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio dovere” http… - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio dovere” http… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella congeda

Il testo integrale del messaggio di fine anno 2021 del presidente della RepubblicaSERGIO31 Dicembre 2021sicon un grazie all'Italia e un appello all'unità ...C'è stata un'unica citazione quella del professor Carmina, morto sotto le macerie del crollo di Ravanusa, e la sua lettera ai ragazzi cheha voluto fare propria per rivolgersi ai giovani. ...Roma, 31 dic. "Il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella è stato perfettamente in linea con la cifra morale del suo difficile ma impeccabile Settennat ...di REDAZIONE POLITICA L'ultimo messaggio del settennato di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica: Come prevede la Costituzione tra poco si conclude il mio mandato rigorosamente senza alcu ...