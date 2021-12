Mattarella ringrazia italiani: fiducia e speranza nel nuovo anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'"augurio" che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolge a tutti gli italiani nel suo ultimo discorso di fine anno, "si fa più intenso. Perché, alla necessità di guardare insieme con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'"augurio" che il Presidente della Repubblica, Sergio, rivolge a tutti glinel suo ultimo discorso di fine, "si fa più intenso. Perché, alla necessità di guardare insieme con ...

myrtamerlino : #Mattarella ringrazia gli italiani, ma in realtà siamo noi italiani che ringraziamo lui per questi 7 anni. ????… - regarcecilia : RT @myrtamerlino: #Mattarella ringrazia gli italiani, ma in realtà siamo noi italiani che ringraziamo lui per questi 7 anni. ???? #31dicembre… - rosestojacob_ : RT @amaricord: Sergio Mattarella che ringrazia noi vaccinati per la maturità e senso di responsabilità, IL MIO PRESIDENTE - icarusxfalls_ : RT @amaricord: Sergio Mattarella che ringrazia noi vaccinati per la maturità e senso di responsabilità, IL MIO PRESIDENTE - _itsmartiina : RT @amaricord: Sergio Mattarella che ringrazia noi vaccinati per la maturità e senso di responsabilità, IL MIO PRESIDENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ringrazia Lavorare per miglior sviluppo economico 20.50 Lavorare per miglior sviluppo economico Mattarella ringrazia la "leale collaborazione" delle altre Istituzioni della Repubblica, che hanno consentito governabilità ed "evitato salti nel buio". "Ci troviamo dentro processi di cambiamento che ...

Mattarella: sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni Sergio Mattarella non può fare a meno di raccontare i suoi sette anni partendo dalla pandemia, dal ... "Eppure ci siamo rialzati", dice quando ringrazia il comportamento "responsabile" degli italiani e ...

Mattarella ringrazia gli italiani: non mi sono mai sentito solo Avvenire Covid: Mattarella, ‘frustrazione per aumento contagi ma non dobbiamo scoraggiarci’ Condividi questo articolo:Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “In questi giorni ho ripercorso nel pensiero quello che insieme abbiamo vissuto in questi ultimi due anni: il tempo della pandemia che ha sconvolt ...

Quirinale: Mattarella ringrazia Papa Francesco, amore per Italia e Ue Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Desidero rivolgere un augurio affettuoso e un ringraziamento sincero a Papa Francesco per la forza del suo magistero, e per ...

