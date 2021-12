Mattarella: 'Repubblica si fonda su unità istituzionale e morale' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l'unità nazionale. Questo compito -che ho cercato di assolvere con impegno- è stato facilitato dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale. Questo legame va continuamente rinsaldato dall'azione responsabile, dalla lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. "Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione e sulle fratture. Che esistono e non vanno nascoste. Ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà nazionale -è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l'nazionale. Questo compito -che ho cercato di assolvere con impegno- è stato facilitato dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale. Questo legame va continuamente rinsaldato dall'azione responsabile, dalla lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini". Lo ha affermato il Presidente della, Sergio, nel messaggio di fine anno. "Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione e sulle fratture. Che esistono e non vanno nascoste. Ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà nazionale -è la ...

