Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un grazie sincero al Presidente Mattarella per le sue parole di commiato, alte e di grande valore istituzionale. Il suo discorso di commossa vicinanza agli italiani di ogni ceto, lo stimolo per proseguire a rialzare la testa e il ringraziamento alle categorie e agli uomini delle Istituzioni, fanno di questo messaggio di fine anno la degna alta e nobile conclusione di un difficile settennato". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Il suo è il miglior augurio che alla più alta tra le Istituzioni salga persona capace di svolgere l'alto magistero con lo spirito patriottico che serve alla nostra Italia. Nel ringraziarlo ancora ci uniamo al suo auspicio. Se qualcuno volesse nuovamente utilizzare l'allarme Covid, per indurre ...

ArturoP66023286 : - TV7Benevento : Mattarella: Meloni, 'conclusione alta e nobile mandato, non si usi Covid per rielezione'... - IndacoXD : RT @pietroraffa: #Mattarella:'..Il volto concreto di una Repubblica unita, solidale. È il patriottismo concretamente espresso nella vita… - macampoansa : ++Mattarella: Meloni, nessuno usi Covid per sua rielezione ++Fdi contraria con rispetto ma con altrettanta fermezza… - El_Nanos : RT @LucillaMasini: Capodanno. A quei sovranisti che dichiarano con orgoglio di cambiare canale durante il discorso di Mattarella: vi ha mai… -