Mattarella | Lupi | ‘da Capo Stato sintesi forza e valori e Italia’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Unità istituzionale, unità morale e il nostro futuro affidato ai giovani: ancora una volta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha saputo sintetizzare la forza e i valori dell'Italia di fronte alle sfide del nostro tempo". Lo afferma Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l'Italia.

