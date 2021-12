Mattarella: Letta, 'Italia orgogliosa del suo Presidente e delle sue Istituzioni' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il sentimento che ci unisce è quello della gratitudine verso il Presidente che termina il suo settennato. Siamo grati a Mattarella per come ha saputo rappresentare l'interesse nazionale e guidare il Paese nelle tante crisi che si sono succedute, fino alla prova più impegnativa, quella della pandemia, purtroppo non ancora conclusasi. L'Italia può essere orgogliosa del suo Presidente e grazie a lui può essere orgogliosa delle sue Istituzioni". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta. "Tra le tante belle esortazioni del discorso finale del settennato -aggiunge il leader Dem- voglio rimarcare i tanti riferimenti ai giovani, alle nuove generazioni, alle loro angosce e alle loro speranze, vero e proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il sentimento che ci unisce è quello della gratitudine verso ilche termina il suo settennato. Siamo grati aper come ha saputo rappresentare l'interesse nazionale e guidare il Paese nelle tante crisi che si sono succedute, fino alla prova più impegnativa, quella della pandemia, purtroppo non ancora conclusasi. L'può esseredel suoe grazie a lui può esseresue". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico. "Tra le tante belle esortazioni del discorso finale del settennato -aggiunge il leader Dem- voglio rimarcare i tanti riferimenti ai giovani, alle nuove generazioni, alle loro angosce e alle loro speranze, vero e proprio ...

