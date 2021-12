Mattarella: Italia crescerà se avrà coscienza comune destino Ue (Di venerdì 31 dicembre 2021) "L'Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo, e dei popoli europei". Si conclude con un messaggio di fiducia e speranza l'ultimo discorso di fine anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) "L'. E lo farà quanto piùdeldel nostro popolo, e dei popoli europei". Si conclude con un messaggio di fiducia e speranza l'ultimo discorso di fine anno ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - Quirinale : #Mattarella: L’augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fid… - Quirinale : #Mattarella: Desidero rivolgere un augurio affettuoso e un ringraziamento sincero a #PapaFrancesco per la forza del… - BarbaraCongiu : RT @Quirinale: #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà. E lo fa… - Irishsara1980 : RT @ReggioViva: 1/2 #GraziePresidente Mattarella per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per quest… -