Mattarella | ' Italia crescerà | dopo ' Italia risorgerà di Scalfaro' e ' Italia ce la farà' di Ciampi'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma 31 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, conclude il messaggio di fine anno al termine del suo mandato con parole di speranza ed ottimismo. "Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L'", afferma. Parole che rimandano a quelle pronunciate da un suo predecessore, Oscar Luigi, che il 31 dicembre 1992, nel suo primo messaggio di fine anno, sottolineò: "L'", al termine di un anno drammatico segnato dagli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E un altro predecessore, Carlo Azeglio, in occasione della Festa del primo maggio del 2005, sottolineò: "dobbiamo avere fiducia nel ...

per questo, ha voluto ringraziare tutti i cittadini italiani "per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico dell': quello laborioso, creativo, solidale". Roma 31 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conclude il messaggio di fine anno al termine del suo mandato con parole di speranza ed ottimism. (Adnkronos) – "L'Italia dispone delle risorse necessarie per affrontare ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. "Alle nuove generazioni -ha ...