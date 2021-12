Mattarella: ‘Italia crescerà, dopo ‘Italia risorgerà di Scalfaro’ e ‘Italia ce la farà’ di Ciampi’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma 31 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conclude il messaggio di fine anno al termine del suo mandato con parole di speranza ed ottimismo. “Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà”, afferma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma 31 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, conclude il messaggio di fine anno al termine del suo mandato con parole di speranza ed ottimismo. “Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia”, afferma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

