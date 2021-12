Mattarella in piedi sull'uscio (Di venerdì 31 dicembre 2021) In piedi perché chi sta per uscire non ha bisogno della sedia. In piedi per indicare il movimento, la volontà di uscita, sull’uscio, sulla porta quella che tutto il Parlamento non vuole che chiuda: “Presidente, perché non resti?”. I vaccini ovviamente, il ricordo di quando l’Italia li ha invocati, ma c’è qualcosa di speciale in questo Sergio Mattarella verticale, come la piega dei suoi pantaloni, in questo discorso di fine anno che non ha bisogno di sostegni. E per una volta soltanto si lasci perdere la scenografia con la vista sul cortile d’onore del Quirinale; e però cosa è il cortile se non lo sguardo altrove? In sette anni c’è stato il paralume, la scrivania, e sempre, i quirinalisti hanno cercato di scorgere in qualche oggetto, la penna, l’arazzo, qualche indicibile segreto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Inperché chi sta per uscire non ha bisogno della sedia. Inper indicare il movimento, la volontà di uscita,a porta quella che tutto il Parlamento non vuole che chiuda: “Presidente, perché non resti?”. I vaccini ovviamente, il ricordo di quando l’Italia li ha invocati, ma c’è qualcosa di speciale in questo Sergioverticale, come la piega dei suoi pantaloni, in questo discorso di fine anno che non ha bisogno di sostegni. E per una volta soltanto si lasci perdere la scenografia con la vista sul cortile d’onore del Quirinale; e però cosa è il cortile se non lo sguardo altrove? In sette anni c’è stato il paralume, la scrivania, e sempre, i quirinalisti hanno cercato di scorgere in qualche oggetto, la penna, l’arazzo, qualche indicibile segreto ...

Advertising

pietroraffa : Dovremmo guardare il discorso in piedi, tutti, come #Mattarella - ciropellegrino : In piedi, fiero, grato e ottimista nel futuro. #mattarella #DiscorsodiFineAnno - mauroberruto : Grazie, Presidente. In piedi noi. #Mattarella #IlmioPresidente #31dicembre2021 #Italia #DiscorsodiFineAnno - LaMuseP : RT @ilfoglio_it: C'è un messaggio scenografico nel discorso verticale di Mattarella: esce o forse non esce? Sulla porta che lo separa dall'… - tyruchi : RT @eli_volpi: Ma #Mattarella in piedi in una stanza semi vuota ha voluto lanciare un piccolo messaggio sul fatto che non si farà rielegger… -