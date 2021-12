Mattarella, il figlio del prof morto: "Lettera mio padre non sarà mai dimenticata" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "La Lettera di mio padre agli studenti quando è andato in pensione non sarà mai dimenticata. Neppure io la dimenticherò. Una Lettera bellissima". Sono le uniche parole dette all'Adnkronos da Mario Emanuele Carmina, il figlio trentenne del professor Pietro Carmina, morto nell'esplosione di Ravanusa dello scorso 11 dicembre. Il giovane, figlio unico, è ancora emozionato per le parole pronunciate pochi istanti prima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno. E non vuole aggiungere altro all'Adnkronos. "Non è il momento...", dice. Il Capo dello Stato ha voluto ricordare la Lettera scritta dal professor Pietro Carmina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Ladi mioagli studenti quando è andato in pensione nonmai. Neppure io la dimenticherò. Unabellissima". Sono le uniche parole dette all'Adnkronos da Mario Emanuele Carmina, iltrentenne delessor Pietro Carmina,nell'esplosione di Ravanusa dello scorso 11 dicembre. Il giovane,unico, è ancora emozionato per le parole pronunciate pochi istanti prima dal Presidente della Repubblica Sergionel discorso di fine anno. E non vuole aggiungere altro all'Adnkronos. "Non è il momento...", dice. Il Capo dello Stato ha voluto ricordare lascritta dalessor Pietro Carmina, ...

