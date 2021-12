Mattarella ha firmato legge bilancio e nuovo decreto Covid del governo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica firma e promulga due importanti provvedimenti del governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica firma e promulga due importanti provvedimenti delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SoniaLaVera : @molumbe @barbarab1974 Pensa che abbiamo un PdR #Mattarella garante della Costituzione che ha firmato il divieto pe… - FirenzePost : Mattarella ha firmato legge bilancio e nuovo decreto Covid del governo - Chiaserotti : RT @lucianoghelfi: In serata il presidente #Mattarella ha firmato sia la #LeggediBilancio, sia il nuovo #decretolegge su #greenpass e #Quar… - ilgattoromy1 : RT @otuscops: Il nuovo #decretoCovid appena firmato dal Presidente #Mattarella, è un orrendo pasticcio che in sintesi dice: “fate come cazz… - Franztrane : Oggi ha firmato anche per l'acquisto dell'Enciclopedia Britannica, prima ediz. 1768. Sono 24 volumo, 32.640 pagine… -