Mattarella | grazie agli italiani responsabili | ho garantito la governabilità evitando salti nel buio

"Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. L'augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico dell'Italia: quello laborioso, creativo, solidale". Mattarella: l'Italia crescerà Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno che è stato breve, pronunciato in piedi, e che si è concluso con l'augurio al Paese di tornare a crescere.

