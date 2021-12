**Mattarella: Gelmini, 'grande discorso al termine di grande settennato'** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Un grande discorso al termine di un grande settennato. Le italiane e gli italiani sono certamente grati al Presidente Sergio Mattarella per lo stile e per l'equilibrio con i quali ha guidato il nostro Paese in questi anni. Stile ed equilibrio dimostrati anche nelle parole pronunciate questa sera". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. "Il Presidente -aggiunge- ha inteso ripercorrere i mesi più difficili che l'Italia ha dovuto affrontare negli ormai quasi due anni di pandemia. Il Capo dello Stato ha giustamente esaltato il ruolo determinante della scienza e dei vaccini nella battaglia ancora non vinta contro il Covid. Il Presidente ha poi ricordato coloro che sono in prima linea, i sindaci, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Unaldi un. Le italiane e gli italiani sono certamente grati al Presidente Sergio Mattarella per lo stile e per l'equilibrio con i quali ha guidato il nostro Paese in questi anni. Stile ed equilibrio dimostrati anche nelle parole pronunciate questa sera". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali, Mariastella. "Il Presidente -aggiunge- ha inteso ripercorrere i mesi più difficili che l'Italia ha dovuto affrontare negli ormai quasi due anni di pandemia. Il Capo dello Stato ha giustamente esaltato il ruolo determinante della scienza e dei vaccini nella battaglia ancora non vinta contro il Covid. Il Presidente ha poi ricordato coloro che sono in prima linea, i sindaci, i ...

