**Mattarella: Gelmini, 'grande discorso al termine di grande settennato'** (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Un grande discorso al termine di un grande settennato. Le italiane e gli italiani sono certamente grati al Presidente Sergio Mattarella per lo stile e per l'equilibrio con i quali ha guidato il nostro Paese in questi anni. Stile ed equilibrio dimostrati anche nelle parole pronunciate questa sera". Lo afferma la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

