Mattarella | Della Vedova | ' spirito europeista e attenzione ai giovani indicazioni per successore'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni repubblicane e per come in questi anni ha rappresentato l'unità Della nazione e garantito la supremazia Della Costituzione. Il suo spirito europeista e la sua attenzione alle nuove generazioni sono una indicazione che facciamo anche nostra e che auspichiamo saprà fare proprie chi succederà a lui". Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, commentando il messaggio di fine anno del Presidente Della Repubblica.

