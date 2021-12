Mattarella: Della Vedova, ‘spirito europeista e attenzione ai giovani indicazioni per successore’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni repubblicane e per come in questi anni ha rappresentato l’unità Della nazione e garantito la supremazia Della Costituzione. Il suo spirito europeista e la sua attenzione alle nuove generazioni sono una indicazione che facciamo anche nostra e che auspichiamo saprà fare proprie chi succederà a lui”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, commentando il messaggio di fine anno del Presidente Della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo ringraziare il Presidenteper il suo senso delle istituzioni repubblicane e per come in questi anni ha rappresentato l’unitànazione e garantito la supremaziaCostituzione. Il suo spiritoe la suaalle nuove generazioni sono una indicazione che facciamo anche nostra e che auspichiamo saprà fare proprie chi succederà a lui”. Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto, commentando il messaggio di fine anno del PresidenteRepubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

