Mattarella: De Poli, ‘Italia grata a Presidente che indica strada futuro’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Grazie al Presidente Mattarella. L’Italia è grata al Capo dello Stato che oggi indica la strada per il futuro: la rinascita dell’Italia parte da ciascuno di noi e dalla fiducia nel futuro”. Così il senatore e Presidente Udc Antonio De Poli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Grazie al. L’Italia èal Capo dello Stato che oggilaper il futuro: la rinascita dell’Italia parte da ciascuno di noi e dalla fiducia nel futuro”. Così il senatore eUdc Antonio De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

poli_flo : RT @mgabrielladavid: Grazie Presidente #Mattarella, non ci ha mai fatto sentire soli in questi anni, siamo orgogliosi di averla avuta com… - TV7Benevento : Mattarella: De Poli, 'Italia grata a Presidente che indica strada futuro'... - poli_flo : RT @lssz21: Qui per ricordarvi che è passato esattamente un anno da questo #DiscorsodiFineAnno #Mattarella - UdcIta : “Grazie al Presidente #Mattarella. L’Italia è grata al Capo dello Stato che oggi indica la strada per il futuro: la… - vittorio_poli : Mattarella banale ed insignificante come tutto il suo mandato. E la Costituzione violata. La mafia del CSM ,Una collusione inaccettabile! -