Mattarella celebra la cittadinanza sanitaria e l‘ineludibilità del green (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è ancora la pandemia al centro del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. L’importanza dei vaccini, gli sforzi profusi dal sistema sanitario, dagli italiani che si sono messi in fila e hanno obbedito alle regole, l’unità e la coesione della società e della politica italiana nel risponde ad un’emergenza che non accenna a finire, la potenza taumaturgica della scienza, la centralità delle istituzioni europee. Il testo del discorso di Mattarella È un discorso che si incentra nella prima parte tutto su quella che potrebbe definirsi la nuova cittadinanza sanitaria, fondata su una nuova disciplina e su nuovi codi comportamentali, morali ed etici. Una cittadinanza che per forse di cose riduce i confini della vecchia, quella della normalità. Mattarella prosegue poi asserendo che le ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è ancora la pandemia al centro del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. L’importanza dei vaccini, gli sforzi profusi dal sistema sanitario, dagli italiani che si sono messi in fila e hanno obbedito alle regole, l’unità e la coesione della società e della politica italiana nel risponde ad un’emergenza che non accenna a finire, la potenza taumaturgica della scienza, la centralità delle istituzioni europee. Il testo del discorso diÈ un discorso che si incentra nella prima parte tutto su quella che potrebbe definirsi la nuova, fondata su una nuova disciplina e su nuovi codi comportamentali, morali ed etici. Unache per forse di cose riduce i confini della vecchia, quella della normalità.prosegue poi asserendo che le ...

Advertising

glooit : Mattarella celebra la cittadinanza sanitaria e l‘ineludibilità del green leggi su Gloo - RaiTelevideo : #test ??Si celebra oggi San Silvestro, primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle persecuzioni. Per la ricorr… - hyperbros : New Post: Mattarella celebra lo sport e spiega la creatività italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella celebra Mattarella celebra la cittadinanza sanitaria e l'ineludibilità del green Mattarella si adegua e lascia da parte i richiami sul debito e sulla gestione delle finanze che un tempo assillavano la politica italiana. Una istituzione plastica e di puro potere come il Quirinale ...

Notte di Capodanno e tradizioni oggi 31 dicembre 2021/ Emirati a caccia di 5 record? ... a reti unificate, il tradizionale discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . ... In questo particolare giorno, infatti, si celebra la fine dell'anno. Esso è stato ancora all'insegna ...

Mattarella celebra la cittadinanza sanitaria e l‘ineludibilità del green Panorama Cosa ci fa Spider-Man al Niguarda? L’Uomo Ragno ligure, celebrato dal Papa e da Mattarella, non si fermerà nemmeno a Natale. Sarà in corsia in occasione della proiezione di Spider-Man No Way Home ...

La montagna va in città, a Torino concerto di Sauze Cesana Celebra "l'inizio delle vacanze natalizie e di una stagione invernale che speriamo intensa e serena" il concerto di Natale che Sauze di Cesana ha organizzato a Torino, nella Chiesa di San Giuseppe. (A ...

si adegua e lascia da parte i richiami sul debito e sulla gestione delle finanze che un tempo assillavano la politica italiana. Una istituzione plastica e di puro potere come il Quirinale ...... a reti unificate, il tradizionale discorso del presidente della Repubblica, Sergio. ... In questo particolare giorno, infatti, sila fine dell'anno. Esso è stato ancora all'insegna ...L’Uomo Ragno ligure, celebrato dal Papa e da Mattarella, non si fermerà nemmeno a Natale. Sarà in corsia in occasione della proiezione di Spider-Man No Way Home ...Celebra "l'inizio delle vacanze natalizie e di una stagione invernale che speriamo intensa e serena" il concerto di Natale che Sauze di Cesana ha organizzato a Torino, nella Chiesa di San Giuseppe. (A ...