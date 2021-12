Marvel Studios tra serie tv e film: un’anno da ricordare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una delle cose positive di quest’anno, sotto un punto di vista prettamente nerd, è stata sicuramente l’uscita dei prodotti Marvel Studios/Disney! Sia sulla piattaforma digitale Disney+, sia al cinema, dove dopo uno stop forzato causa Pandemia, siamo tornati a vedere finalmente i film che ci fanno emozione ed esultare. Inutile dire che per me è stato bellissimo poter finalmente tornare al cinema dopo quasi un’anno di assenza(cosa per me molto rara). Ma cosa che più mi ha colpito durante questo 2021 targato MCU sono state senza ombra di dubbio le serie trasmessa su Disney+. Ebbene si, perché sin dal loro annuncio sono stato uno dei primi sostenitori del progetto. Ho capito sin da subito che avere delle serie tv connesse al Cinematic Universe, più di quanto era stato fatto in passato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una delle cose positive di quest’anno, sotto un punto di vista prettamente nerd, è stata sicuramente l’uscita dei prodotti/Disney! Sia sulla piattaforma digitale Disney+, sia al cinema, dove dopo uno stop forzato causa Pandemia, siamo tornati a vedere finalmente iche ci fanno emozione ed esultare. Inutile dire che per me è stato bellissimo poter finalmente tornare al cinema dopo quasidi assenza(cosa per me molto rara). Ma cosa che più mi ha colpito durante questo 2021 targato MCU sono state senza ombra di dubbio letrasmessa su Disney+. Ebbene si, perché sin dal loro annuncio sono stato uno dei primi sostenitori del progetto. Ho capito sin da subito che avere delletv connesse al Cinematic Universe, più di quanto era stato fatto in passato ...

Advertising

RevenewsI : Lo show Marvel Studios #WandaVision è in vetta alla classifica delle serie tv più piratate dell’anno; in Top Ten an… - CollezionismoXt : Iron Studios statua 1/10 Marvel Loki Alligator Loki. Per info scrivere a collezionismopertutti@gmail.com… - livia94077553 : I genitori sono Nigel e Christine Taylor. AKA Jessica Jones (2015) non è stato il primo lavoro di Rachael Taylor a… - HawkeyeItalia : RT @HawkeyeItalia: Tutti gli episodi della serie Originale Marvel studios #Hawkeye sono disponibili su #DisneyPlus #HawkeyeSeries #Kate… - DarkPhoenixxxx : RT @HawkeyeItalia: Tutti gli episodi della serie Originale Marvel studios #Hawkeye sono disponibili su #DisneyPlus #HawkeyeSeries #Kate… -