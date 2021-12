Marsiglia, Sampaoli: “Abbiamo due positivi al Covid” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Il Covid avrà un ruolo molto importante in quello che accadrà in Francia e nel Mondo, i casi si stanno moltiplicando a ritmo molto alto. Noi al momento Abbiamo due casi di positività. Bisogna prendere molte precauzioni affinché questo numero non aumenti”. Così Jorge Sampaoli, in conferenza stampa, annuncia la situazione legata al Covid nella propria formazione. Il Marsiglia affronterà, domenica 2 gennaio, il Chauvigny nella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Ilavrà un ruolo molto importante in quello che accadrà in Francia e nel Mondo, i casi si stanno moltiplicando a ritmo molto alto. Noi al momentodue casi dità. Bisogna prendere molte precauzioni affinché questo numero non aumenti”. Così Jorge, in conferenza stampa, annuncia la situazione legata alnella propria formazione. Ilaffronterà, domenica 2 gennaio, il Chauvigny nella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Sampaoli Colpo di scena Juve: "Può partire subito..." Rispunta il nome di Arkadiusz Milik , che a Marsiglia non si è mai ambientato del tutto e sembra fuori dal progetto del tecnico Sampaoli. Più fluida la situazione per giugno. Piacciono sempre ...

Calciomercato Juventus: proposto Milik. La risposta di Allegri Il tecnico Allegri però non è convinto dell'attaccante polacco La Juventus valuta l'acquisto di Arkadiusz Milik, attualmente al Marsiglia ma in rotta con il tecnico Jorge Sampaoli. L'addio dell'...

Il giornalista lo rivela: "E' stato offerto alla Juve" Per questo motivo, come spiegato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il polacco sarebbe stato offerto alla Juve. Milik, Calciomercato, Juventus. Il giocatore ex Napoli, ora nelle fila del Ma ...

