Marotta lavora per il rinnovo del difensore | i dettagli

Dopo aver portato a termine le trattative per il prolungamento dei contratti dei vari Bastoni, Barella, Lautaro e Di Marco; Marotta adesso lavora per il rinnovo di Milan Skriniar. La volontà del difensore è quella di rimanere all'Inter, secondo ciò che trapela dagli ambienti nerazzurri le parti in causa si incontreranno a fine stagione per allungare il contratto in scadenza nel 2023. Skriniar, Inter, rinnovoNonostante l'interesse di molti club europei, l'Inter si tiene stretta il suo muro slovacco, con un nuovo stipendio da 4,5 milioni di euro all'anno fino al 2026. Nel frattempo procede spedita la trattativa anche per il rinnovo di Brozovic, più complicata invece la situazione Perisic, quest'ultimo probabilmente lascerà Milano il prossimo giugno.

