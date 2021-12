Marisa Chiazzese | la moglie tanto amata ricordata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Advertising

Giornaleditalia : Chi è Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella: causa morte e cancro -

Chi era, moglie di Sergio Mattarella? La compagna di vita del Presidente della Repubblica Italiana è purtroppo deceduta nel 2012. Qual era la sua malattia? È stata la causa della sua morte? ...Il Presidente della Repubblica Italiana era innamoratissimo della moglie, venuta a mancare il primo giugno 2012 per via di un tumore. Sergio Mattarella l'ha ricordata durante un ...Laura Mattarella poco si concede a microfoni e telecamere. Scopriamo chi è quando non accompagna il padre Presidente della Repubblica agli eventi ufficiali.Il Presidente della Repubblica Italiana era innamoratissimo della moglie Marisa Chiazzese, venuta a mancare il primo giugno 2012 per via di un tumore. Sergio Mattarella l'ha ricordata durante un disco ...