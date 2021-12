Maria De Filippi litiga con Mediaset? L’indizio non lascia dubbi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che cosa sta succedendo tra Mediaset e Maria De Filippi? La conduttrice è sempre stata il nome di punta di Canale 5, ma l’ultima azione dell’azienda lascia interdetti. Da oltre venticinque anni Maria De Filippi è il nome di punta di Mediaset. Il legame tra la conduttrice e l’azienda di Pier Silvio Berlusconi si cementa Leggi su youmovies (Di venerdì 31 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Che cosa sta succedendo traDe? La conduttrice è sempre stata il nome di punta di Canale 5, ma l’ultima azione dell’aziendainterdetti. Da oltre venticinque anniDeè il nome di punta di. Il legame tra la conduttrice e l’azienda di Pier Silvio Berlusconi si cementa

Advertising

_santacecilia : nella pubblicità di Acqua e Sapone ho riconosciuto Gigi Garretta della prima edizione di Amici di Maria De Filippi… - MagElecto : Maria De Filippi salva gli ascolti di Mediaset con la ... Leggi l'articolo su - FraLauricella : @Musso___ @AugustoMinzolin Secondo me #Berlusconi alla fine si ritirerà per proporre Maria De Filippi, senza di lei… - lixhyunniee : non io che ho sognato hyunjin da maria da filippi per entrare ad amici - Mariari30057064 : RT @LucillaMasini: Sondaggi. Tre italiani su quattro vogliono votare direttamente il presidente della Repubblica. Considerato il livello me… -