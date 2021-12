Manuel Bortuzzo annuncia l'addio al GF Vip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo si appresta a lasciare il GF Vip. Il concorrente lo ha comunicato nelle scorse ore durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, precisando anche la data dell’addio al reality che... Leggi su europa.today (Di venerdì 31 dicembre 2021)si appresta a lasciare il GF Vip. Il concorrente lo ha comunicato nelle scorse ore durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, precisando anche la data dell’al reality che...

Advertising

mmbfanspage : Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip/ “Il 14 o 17 gennaio” io fino a che non vedo non credo....… - 361_magazine : - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo svela durante quale puntata lascerà il reality Il nuotatore aveva accettato il prolungam… - GiuseppeporroIt : 'Io me ne vado il...', Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip: ecco quando #gfvip #manuelbortuzzo - zazoomblog : Manuel Bortuzzo via dalla casa del GF Vip: annuncio a dir poco sconvolgente - #Manuel #Bortuzzo #dalla #annuncio -