Manchester City, rapina violenta a casa Cancelo: calciatore ferito (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ha rivelato il portoghese: "Sono stato aggredito da alcuni malviventi che hanno cercato di fare del male anche alla mia famiglia" Leggi su itasportpress (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ha rivelato il portoghese: "Sono stato aggredito da alcuni malviventi che hanno cercato di fare del male anche alla mia famiglia"

SkySport : Cancelo, l’esterno del Manchester City rapinato e ferito in casa: la foto su Instagram #SkySport - Italian : Manchester City: Cancelo rapinato e ferito in casa - telodogratis : Manchester City: Cancelo rapinato e ferito in casa - RaiSport : ?? #ManchesterCity: #Cancelo rapinato e ferito in casa Lo ha rivelato il portoghese: 'Sono stato aggredito da alcun… - glooit : Premier: Manchester City in discesa contro l'Arsenal leggi su Gloo -