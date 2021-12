Manchester City: Cancelo rapinato e ferito in casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una terribile serata per Joao Cancelo e la sua famiglia. L'esterno portoghese ha subito una rapina in casa da parte di alcuni malviventi che lo hanno ferito al volto. Lo ha rivelato lui stesso con una ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una terribile serata per Joaoe la sua famiglia. L'esterno portoghese ha subito una rapina inda parte di alcuni malviventi che lo hannoal volto. Lo ha rivelato lui stesso con una ...

Advertising

SkySport : Cancelo, l’esterno del Manchester City rapinato e ferito in casa: la foto su Instagram #SkySport - infoitsport : Barcellona, altro obiettivo in casa Manchester City: è il difensore Laporte - keremsanlioglu : @futbolarena Messi - Manchester City - TV7Benevento : Calcio: Cancelo rapinato e ferito in casa, Manchester City 'scioccati e sconvolti'... - glooit : Manchester City: Cancelo rapinato e ferito in casa leggi su Gloo -