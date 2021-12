Manchester City | Cancelo aggredito e rapinato Il club | “Siamo sotto shock”

(Di venerdì 31 dicembre 2021)nel mondo della Premier League nelle scorse ore per l’aggressione e la rapina ai danni di Joao, esterno deled ex giocatore di Inter e Juventus. Il portoghese ha mostrato il volto tumefatto e ferito sui social, mentre ilsi è espresso poco dopo: “e sgomenti per l’aggressione e la rapina ai danni di Joaoe la sua famiglia di questa sera – si legge sui profili ufficiali del– Illi sta supportando e Joao sta collaborando con la polizia per denunciare e indagare su quanto accaduto.” Lo stesso calciatore ha poi pubblicato una storia Instagram, con il volto segnato dall’aggressione: “Purtroppo oggi sono stato...

SkySport : Brentford-Manchester City, Jensen va ko: a commettere fallo è l'arbitro. VIDEO #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - sportface2016 : #ManchesterCity Joao #Cancelo aggredito e rapinato, il portoghese mostra il volto ferito sui social - zazoomblog : Notte da incubo per Cancelo il portoghese del Manchester City rapinato in casa e ferito - #Notte #incubo #Cancelo… - infoitsport : Cancelo, l’esterno del Manchester City rapinato e ferito in casa: la foto su Instagram - SalvioSelcia : RT @CalcioPillole: Serata di terrore per Joao #Cancelo e la sua famiglia. -

Notte da incubo per Joao Cancelo e la sua famiglia: il 27enne esterno portoghese del Manchester City è stato aggredito in casa da quattro malviventi che lo hanno ferito al volto dopo che ha tentato di reagire. E' stato lui stesso a raccontarlo in un post su Instagram in cui ha ...