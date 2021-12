Maldini | «Instagram ha ucciso la bellezza del ritiro | il dialogo | le amicizie che si saldavano»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera Sette, una bella intervista al direttore tecnico del Milan, Paolo. Dice che l’addio a San Siro è essenziale per la crescita del club. «Fa impressione, me ne rendo conto. Anche a me. Ci ha giocato mio padre, ci ho giocato io, ci gioca mio figlio. È stata la mia casa. Se la mettiamo sui ricordi, chi più di me potrebbe sentirsi ferito per un cambio così epocale?». Continua: «Se noi vogliamo che Milan e Inter tornino ai piani alti del calcio europeo, scrivendo pagine bellissime come quelle di San Siro, non possiamo che avere uno stadio nuovo. Le alternative non esistono. Questa non è una opinione, è una certezza. Non voglio cancellare un passato meraviglioso. Solo che a me piace guardare avanti. È un po’ l’idea della mia vita». Si soffre più da figlio di calciatore o da padre di calciatore? «Da figlio, ho sofferto molto. Sui campi di ...