Maddie McCann | un altro anno senza la piccola è passato | il post dei genitori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann

Periodico Italiano

Un vero e proprio incubo quello vissuto dai genitori della bambina, vicenda che ha lasciato col fiato sospeso l'intera nazione dei canguri, che temeva di rivivere quanto accaduto a, ...Per diciotto giorni, però, l'Australia ha rivissuto l'incubo di, sparita la sera del tre maggio del 2007 mentre, con la sua famiglia, si trovava in Portogallo. Gli indizi dei vicini e l'...A British student named Harriet Brookes has claimed on social media she was in fact Madeleine McCann, the three-year-old girl who disappeared in May 2007 while on vacation in Portugal with her family.UTC British student makes bad joke about being Maddie McCann. A British student named Harriet Brookes has claimed on social ...