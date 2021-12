Advertising

manuel_y_jesus_ : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - autoctoNO_it : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - CiociariaO : È morto Salvatore Liccardo: Arma dei carabinieri in lutto Aveva 45 anni e prestava servizio nella locale stazione c… - CorriereCitta : Lutto nella TV italiana, morto l’attore Paolo Calissano: stroncato da un mix di psicofarmaci - jncucciniello : Lutto nella comunità di Campoformido per la morte dell’ex sindaco Daniele Cattaruzzi, 84 anni, deceduto a causa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella

La Stampa

... all'arrivoCappella di St. George (Windsor), dove il 17 aprile 2021 si sono svolti i ... Di fronte alscompaiono gli scandali famigliari, le restrizioni causate dalla pandemia che le hanno ...E'nel mondo dello spettacolo e il 2021 si conclude con una delle più brutte notizie: Paolo Calissano , noto attore e volto di numerose soap opera di successo, è stato trovato senza vitasua ...CESTA. Grande cordoglio in tutto il Copparese per l’improvvisa morte di Ilario Pasi, per tutti “Ila”, un 29enne di Cesta. Il decesso del giovane copparese risale al giorno di Santo Stefano e nella gio ...RIPAPERSICO. Forse le parole più belle sono quelle in testa all’epigrafe: “Il cielo ha voluto far riabbracciare il suo indimenticato Emanuele al suo caro papà”. Mercoledì all’età di 65 anni è morto Lu ...