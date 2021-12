Lutto nel mondo della Tv, trovato morto Paolo Calissano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lutto nella Tv, trovato morto Paolo Calissano. L'attore genovese aveva 54 anni, celebre per serie tv come “La dottoressa Gio” e “Vivere". Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 31 dicembre 2021)nella Tv,. L'attore genovese aveva 54 anni, celebre per serie tv come “La dottoressa Gio” e “Vivere". Tvserial.it.

Advertising

TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Lutto nel mondo della soap. #PaoloCalissano , noto per aver interpretato Bruno de Carolis in #Vivere, é stato trovato… - ReignOfTheSerie : Lutto nel mondo della soap. #PaoloCalissano , noto per aver interpretato Bruno de Carolis in #Vivere, é stato trova… - H24Prati : Lutto nel mondo della televisione: morto l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni - - StampaTorino : Lutto nel ciclismo torinese, è morto Giacomo Picca Garin -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Cantanti e musicisti morti nel 2021 in Italia e nel mondo Morta il 30 gennaio in seguito a una caduta dal letto, nel corso della sua carriera aveva prodotto ... storico violino dei Kansas, mentre il 26 luglio il lutto ha colpito il mondo della musica metal: a ...

Lutto nel mondo dello spettacolo: trovato morto Paolo Calissano Tre anni dopo Calissano fu coinvolto in un incidente stradale e tornò nel vortice della droga.

Lutto nel ciclismo torinese, è morto Giacomo Picca Garin La Stampa Lutto nel mondo della tv: si è spento l’attore Paolo Calissano Paolo Calissano è stato trovato senza vita ieri sera all'interno della sua abitazione, l'attore aveva solamente 54 anni, ecco la presunta causa del decesso.

Lutto nel mondo dello spettacolo: trovato morto Paolo Calissano Il 2021 termina con una tremenda notizia: questa mattina è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana l’attore Paolo Calissano. Il 54enne, secondo le prime ipotesi, sarebbe morto per un mix ...

Morta il 30 gennaio in seguito a una caduta dal letto,corso della sua carriera aveva prodotto ... storico violino dei Kansas, mentre il 26 luglio ilha colpito il mondo della musica metal: a ...Tre anni dopo Calissano fu coinvolto in un incidente stradale e tornòvortice della droga.Paolo Calissano è stato trovato senza vita ieri sera all'interno della sua abitazione, l'attore aveva solamente 54 anni, ecco la presunta causa del decesso.Il 2021 termina con una tremenda notizia: questa mattina è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana l’attore Paolo Calissano. Il 54enne, secondo le prime ipotesi, sarebbe morto per un mix ...