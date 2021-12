Lutto nel mondo del cinema: addio a Renato Scarpa il Robertino di Massimo Troisi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Renato Scarpa, attore storico di cinema e teatro, famoso per il ruolo di Robertino nella prima opera di Massimo Troisi, Ricomincio da Tre, è morto all'età di 82 anni a seguito di un malore nella sua abitazione di Roma. Milanese di nascita è stato adottato dalla città di Napoli che non ha mia dimenticato la sua partecipazione ai film di due grandi registi partenopei: Massimo Troisi e Luciano De Crescenzo Ha interpretato ruoli che sono rimasti nel cuore di tutti cominciando dal mitico Robertino nel film Ricomincio da tre di Massimo Troisi e il Dottor Cazzaniga in Così Parlò Bellavista, ma ha avuto anche altri ruoli in cui ha dimostrato il suo talento di grande attore, collaborando con registi del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 31 dicembre 2021), attore storico die teatro, famoso per il ruolo dinella prima opera di, Ricomincio da Tre, è morto all'età di 82 anni a seguito di un malore nella sua abitazione di Roma. Milanese di nascita è stato adottato dalla città di Napoli che non ha mia dimenticato la sua partecipazione ai film di due grandi registi partenopei:e Luciano De Crescenzo Ha interpretato ruoli che sono rimasti nel cuore di tutti cominciando dal miticonel film Ricomincio da tre die il Dottor Cazzaniga in Così Parlò Bellavista, ma ha avuto anche altri ruoli in cui ha dimostrato il suo talento di grande attore, collaborando con registi del ...

