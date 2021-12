Lutto nel cinema italiano, addio all’attore di film meravigliosi. E ruoli indimenticabili (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ricordiamo tutti per aver preso parte a film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ricomincio da tre, Il postino, Un sacco bello, Habemus papam sono solo alcune delle pellicole che hanno immortalato Renato Scarpa. E purtroppo oggi la notizia che lascerà un vuoto nel panorama cinematografico italiano. L’attore è morto all’età di ottantadue anni colto da un improvviso malore. Attore prediletto di De Crescenzo, con cui aveva recitato in 32 dicembre, è stato anche l’indimenticabile Robertino, un uomo con problemi relazionali, al fianco di Massimo Troisi in Ricomincio da tre, e anche Sergio in Un sacco bello (tutti ricordiamo la cena in cui lui e il protagonista stanno per partire verso la Polonia). Insomma, una carriera ricca di successi e di interpretazioni che lo hanno reso iconico. Una ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lo ricordiamo tutti per aver preso parte ache hanno fatto la storia del. Ricomincio da tre, Il postino, Un sacco bello, Habemus papam sono solo alcune delle pellicole che hanno immortalato Renato Scarpa. E purtroppo oggi la notizia che lascerà un vuoto nel panoramatografico. L’attore è morto all’età di ottantadue anni colto da un improvviso malore. Attore prediletto di De Crescenzo, con cui aveva recitato in 32 dicembre, è stato anche l’indimenticabile Robertino, un uomo con problemi relazionali, al fianco di Massimo Troisi in Ricomincio da tre, e anche Sergio in Un sacco bello (tutti ricordiamo la cena in cui lui e il protagonista stanno per partire verso la Polonia). Insomma, una carriera ricca di successi e di interpretazioni che lo hanno reso iconico. Una ...

