Lutto ad Ariano Irpino per Michele Lo Conte | trovato morto nel letto

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Loè statoneldel suo appartamento ad, in provincia di Avellino. Sono in corso le indagini.Lo, era un operaio di 29 anni ed è statonel suonei pressi di, una cittadina avellinese. Le prime indagini sul suo corpo hanno rilevato che era positivo al Covid-19, ma era vaccinato con due dosi. POTREBBE INTERESSARTI: Omicidio Angela Kukawski: trovata morta la manager delle celebritàLoa San Nicola Trignano, in provincia di, ...

Advertising

Santippe2 : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - RevengeEmi : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - BuIISitting : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - Viktoriaduz1 : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… - manuel_y_jesus_ : RT @ChanceGardiner: Un'altra morte improvvisa ad Ariano Irpino. Morto il dottor Claudio Nisco, medico e storico esponente di Forza Italia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Ariano

Trovato morto nel suo letto a 29 anni dopo che aveva confessato di non sentirsi benissimo:e sconcerto adIrpino Argomenti trattati Michele trovato morto nel suo letto, le ultime parole: 'Vado a riposare, non mi sento bene' Trovato morto nel suo letto dalla madre che voleva ...Una notizia tristissima per la città di. 'È con grande tristezza che ho appreso la notizia della tua scomparsa. Con te ho avuto modo di vivere e condividere l'esperienza di un percorso ...Michele Lo Conte è stato trovato morto nel letto del suo appartamento ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Sono in corso le indagini.I positivi saranno sottoposti a tampone di controllo ogni 48 ore: quattro di loro sono stati trasferiti in ospedale per essere tenuti sotto osservazione ...