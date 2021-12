L’ultimo messaggio di Mattarella. “Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Paese” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato il suo ultimo messaggio di fine anno agli italiani, che arriva anche al termine del suo settennato (qui il testo integrale – qui il video). “Care concittadine, cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni,come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché,alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mio Grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha pronunciato il suo ultimodi fine anno agli, che arriva anche al termine del suo settennato (qui il testo integrale – qui il video). “Care concittadine, cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimentiaccresciuti dal fatto che, tra pochi giorni,come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente. L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché,alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mioa ciascuno di voi per aver, a più riprese, ilautentico ...

