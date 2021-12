L’ultimo discorso di Capodanno di Mattarella: “Grazie a chi si è vaccinato. Sono fiducioso: l’Italia crescerà” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – “Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti Sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente”. A parlare è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto messaggio di fine anno. L’ultimo, visto che tra poche settimane il Parlamento sarà chiamato ad eleggere in nuovo Capo dello Stato. “L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mio Grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico dell’Italia: quello laborioso, creativo, solidale”, ha aggiunto. Di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – “Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimentiaccresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente”. A parlare è il Presidente della Repubblica, Sergio, nel consueto messaggio di fine anno., visto che tra poche settimane il Parlamento sarà chiamato ad eleggere in nuovo Capo dello Stato. “L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mioa ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico del: quello laborioso, creativo, solidale”, ha aggiunto. Di ...

