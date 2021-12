L'ultima scemenza dell'anno: vietare lo Schiaccianoci perché razzista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ultimissima perla per l’ultimo giorno di un anno in cui Regno della Stupidità Universale ha fatto passi da gigante. Stavolta a farne le spese è Ciajkovskij, anzi in particolare il balletto dello Schiaccianoci, annunciato e poi soppresso a Berlino con l’accusa grottesca, ma è cosi, di trasmettere un messaggio razzista. Infatti tutti i ballerini sono tedeschi, ma nelle scene dell’opera compaiono anche personaggi cinesi. Non avendo a disposizione però ballerini cinesi si è provveduto a truccare il volto di alcuni di loro con banalissimi accorgimenti e trucchi. Ma non si può! È rinchiudere un intero popolo negli stereotipi di ciò che noi occidentali e colonialisti facciamo finta di pensare, umiliarli, ridurli ad attrazioni da circo. Vietato, come il blackface in cui peraltro l’intenzione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ultimissima perla per l’ultimo giorno di unin cui Regnoa Stupidità Universale ha fatto passi da gigante. Stavolta a farne le spese è Ciajkovskij, anzi in particolare il balletto, annunciato e poi soppresso a Berlino con l’accusa grottesca, ma è cosi, di trasmettere un messaggio. Infatti tutti i ballerini sono tedeschi, ma nelle scene’opera compaiono anche personaggi cinesi. Non avendo a disposizione però ballerini cinesi si è provveduto a truccare il volto di alcuni di loro con banalissimi accorgimenti e trucchi. Ma non si può! È rinchiudere un intero popolo negli stereotipi di ciò che noi occidentali e colonialisti facciamo finta di pensare, umiliarli, ridurli ad attrazioni da circo. Vietato, come il blackface in cui peraltro l’intenzione ...

