Lukaku scatena le reazioni: lo striscione dei tifosi dell’Inter e la risposta di Tuchel (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu Lukaku ha alzato un vero e proprio polverone. Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell’ex Inter: “la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”, aveva detto il calciatore. Sono già arrivate le prime reazioni. L’allenatore Tuchel non ha gradito le parole di Lukaku: “siamo onesti, non mi piace portare rumore di cui non abbiamo bisogno; non è utile. È facile prendere le righe fuori contesto, accorciarle, fare titoli. Ma non siamo qui per leggere i titoli. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romeluha alzato un vero e proprio polverone. Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell’ex Inter: “la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”, aveva detto il calciatore. Sono già arrivate le prime. L’allenatorenon ha gradito le parole di: “siamo onesti, non mi piace portare rumore di cui non abbiamo bisogno; non è utile. È facile prendere le righe fuori contesto, accorciarle, fare titoli. Ma non siamo qui per leggere i titoli. ...

Advertising

CalcioWeb : Lo striscione dei tifosi dell'#Inter e la risposta di #Tuchel: l'attaccante #Lukaku scatena le reazioni - imepicbrozo77 : RT @marifcinter: #Tuchel: 'L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perc… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Tuchel: 'L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perc… - ToreDeriu : RT @marifcinter: #Tuchel: 'L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perc… - marifcinter : #Tuchel: 'L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capi… -